الصحة العالمية بتعاون إماراتي سعودي تدعم اليمن بـ81 سيارة إسعاف

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-02 20:14:02

تسلمت وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن، 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة لمواجهة كوفيد19.

قالت الصحة العالمية، الخميس، إنها وبالتعاون مع المساعدات الإماراتية ومركز الملك سلمان، قدمت 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة، لـ 13 محافظة في المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن.

وأكدت الصحة أن هذا الدعم لضمان سهولة نقل المرضى الى المرافق الصحية والمستشفيات للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في إطار المساعدات الأممية لمواجهة وباء كورونا.

وأكد الدكتور سالم الشبحي، رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، لنيوزيمن، أن مركز الأمل للحجر الصحي جاهز وتم رفده بأجهزة التنفس الصناعي وتدريب الكادر الطبي.

>> عدن.. الصحة العالمية ترفد مركز الأمل بأجهزة تنفس

وقال، إن أي حالات مشتبه بها تحول لقسم الفحص الوبائي لأخد البيانات الخاصة، وفي حال إيجابية الفحص يتم تحويل الحالة لفحص كورونا للتأكد من الإصابة.

وأضاف، إنه يجب التعامل مع حالات الربو بشكل طبيعي، بعيدا عن أي ذعر من قبل الأطباء.

وأكد الشبحي أنه لم يتم رفض أي حالة ربو حتى الآن، حسب ما أشيع في وقت سابق.