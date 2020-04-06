الصحة العالمية تعلن استمرار خلو اليمن من فيروس كورونا

│الخبر | وكالات

جدَّدتْ منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم، تأكيدها على أن اليمن لا يزال خالياً من فيروس كورونا المستجد.

وفي بيان جديد حول شائعات انتشار كورونا في البلاد، قال ممثل المنظمة في اليمن، ألطف موساني، في إحاطته المعلوماتية التي أدلى بها، اليوم، حول مستجدات الوباء: “اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى صباح اليوم الاثنين”.

وأوضح “موساني” أن “المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد، ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً، ولم تسجل أي حالة إصابة حتى الآن”.

وأفاد “موساني” أنه “تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغ اشتباه بالفيروس، وتم التحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات”، لافتاً إلى أن “نحو 333 فريق استجابة سريع يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات”.

وقال إن “منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات، ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع فيروس كورونا”.

وكان أُعلن، أمس الأول، عن ظهور أول حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا ظهرت في سائق شاحنة باكستاني وصل إلى منفذ شحن الحدودي البري مع سلطنة عُمان، وتم منعه من دخول اليمن، وتعقيم شاحنته، وإبقاءه محتجزاً فيها؛ بعد أن رفضت السلطات العُمانية إعادته إلى أراضيها، كونه جاء قادماً منها.