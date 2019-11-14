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الصحة العالمية تعلن حالة وفاة واحدة بحمى الضنك في الحديدة خلال 2019

الموقع بوست الموقع بوست منذ 7 دقائق
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الصحة العالمية تعلن حالة وفاة واحدة بحمى الضنك في الحديدة خلال 2019

الصحة العالمية تعلن حالة وفاة واحدة بحمى الضنك في الحديدة خلال 2019

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، عن حالة وفاة واحدة اثر وباء حمى الضنك في محافظة الحديدة (غرب اليمن) منذ مطلع العام 2019.

وقالت المنظمة الدولية -في تغريدة بحساب مكتبها في اليمن على تويتر- إن هناك حالة وفاة واحدة مؤكدة مخبرياً جراء حمى الضنك بالحديدة.

وأشارت إلى أنه من يناير إلى نوفمبر 2019، واستناداً إلى بيانات الترصد الوبائي في الحديدة، من بين 42 حالة اشتباه بحمى الضنك تم فحصها بواسطة الاختبار التشخيصي (هناك) فقط 15 حالة اشتباه تم تأكيدها”.

وتأتي تصريحات المنظمة مع نشر إحصائيات شبه رسمية عن ارتفاع حالات الوفيات جراء حمى الضنك بالحديدة وتعز.



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