الصحة العالمية تكشف اخر المعلومات حولة الحالة المُصابة بـ”كورونا” في الشحر



عدن تايم – خاص :



أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن متابعتها لما يقارب 170 شخصاً كانوا على تواصل مع الحالة المُصابة بـ”كورونا” في الشحر.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية باليمن ألطاف موساني، أن المنظمة أجرت لهؤلاء الأشخاص تحاليل إضافية، وتعمل عن كثب لمواجهة الوباء واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مشيرا إلى أن المنظمة أمدت 32 مستشفى في مختلف المحافظات بالمعدات اللازمة لمجابهة فيروس “كورونا”.

ولفت إلى أن هناك 333 فريقاً يتواجدون في كل منطقة من أجل العمل على الأرض، ومعالجة الشائعات التي تظهر كل يوم.