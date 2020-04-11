4 مايو

الصحة العالمية تواجه كورونا باليمن بالاعلان عن تجهيز 37 مستشفى

11 أبريل، 2020
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السبت – 11 أبريل 2020 – الساعة 01:53 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ متابعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجهيز 37 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا” في اليمن.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن ألطاف موساني، أنه سيتم الإعلان قريباً عن تلك المستشفيات من أجل استقبال الحالات المشتبه بها.

ولفت إلى أن المنطمة تواصل التجهيز والإعداد لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا باليمن من خلال توفير العلاج، ورفع قدرات العمال الصحيين.

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