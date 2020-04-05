الصحة العالمية: حتى مساء الجمعة اليمن خالية من كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية -مكتب الشرق الأوسط- خلو اليمن من فيروس كورونا المستجد، حتى مساء أمس الأول الجمعة.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة العالمية بشأن التحديثات اليومية الذي ينشرها مكتب الشرق الأوسط التابع للصحة العالمية.

ونشر حساب المنظمة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة تضمنت التحديث اليومي لحالات الإصابة بالفيروس في المنطقة الذي تتصدره إيران بواقع 53181 إصابة و3294 حالة وفاة.

وأفادت المنظمة، أن العديد من البلدان في المنطقة اعتمدت سياسة المكوث بالمنزل وتدابير أخرى للحد من انتشار (COVID 19)، مشيرة إلى أن هذه التدخلات فعالة، وتحتاج إلى استكمالها بتدابير الرعاية الاجتماعية لضمان حصول الأشخاص الضعفاء على الغذاء وأساسيات الحياة الأخرى أثناء تطبيق هذه التدابير.

وأشارت المنظمة إلى أنها اعتمدت في تقاريرها على البيانات المرفوعة من وزارات الصحة في البلدان.

وحتى اليوم لم تعلن وزارة الصحة اليمنية، ولا السلطات الصحية الخاضعة لمليشيا الحوثي، عن وجود حالات إصابة بالفيروس في اليمن، إلاّ أن ناشطين ومراقبين شككوا في البيانات الواردة من مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك بعد التراجع عن إعلان حالة إصابة كان مسؤول في سلطاتها أعلن إصابتها بالوباء.​