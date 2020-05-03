اليمن العربي

"الصحة العالمية": فيروس كورونا يشكل تهديدا كبيرا على الشعب اليمني

3 مايو، 2020
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قالت منظمة الصحة العالمية إن مرض “كوفيد-19” يشكل تهديداً كبيراً على الشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر، إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم، حتى وإن كانت حالة واحدة. 

 

وطرحت “الصحة العالمية” منذ الإعلان عن الجائحة العديد من السيناريوهات المُسندة بالبيّنات على السلطات المحلية، لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون شخص، أي ما يزيد عن 50% من السكان.

 

وحتى الآن، هناك 7 حالات إصابة مؤكدة بمرض “كوفيد-19” في جنوبي اليمن، منها حالتا وفاة، وفقاً لتصريحات السلطات الوطنية.

 

وقالت في بيان صحفي عبر موقعها، السبت “لم يتم إبلاغ المنظمة رسمياً بأي حالات أخرى، ولكن نتوقع أن الفيروس ينتشر بنشاط على مستوى البلد”.

 

أكدت “الصحة العالمية” أنه يمكن مكافحة انتقال الفيروس إذا أُطلِع الناس مبكراً على الفاشيات وحُذِّروا منها، وإذا فُعِّلت التدابير المناسبة لاختبار الحالات وتتبعها وعزلها ورعايتها.

 

وتوفر السلطات الصحية اليمنية القدرات اللازمة لاختبار الحالات المشتبه فيها والمؤكدة وعلاجها وعزلها، بالاعتماد على الخطوط الساخنة القائمة على مستوى البلد، وعلى 333 فريقاً من فرق الاستجابة الصحية السريعة التي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للكشف عن الحالات المشتبه فيها واستقصائها واختبارها وإحالتها إلى المرافق الصحية المحددة.

 

كما عززت السلطات الصحية قدراتها في 4 مختبرات مركزية للصحة العامة في مدن صنعاء وعَدَن وسيئون وتعز، وتتمتع هذه المختبرات بالقدرة الكاملة على اختبار مرض كوفيد-19. وسوف تتوفر قدرات مماثلة في 4 مختبرات أخرى للصحة العامة قريباً.

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