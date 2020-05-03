الصحة العالمية: كورونا قد يؤثر على أكثر من نصف سكان اليمن

توقعت منظمة الصحة العالمية احتمالية تأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بشأن مرض كوفيد-19 في اليمن، مساء السبت، أن كورونا سيظل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم.

وقالت المنظمة، إن الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا غير كافية بشكل كبير، مشيرة إلى أن النظام الصحي في البلد يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين.

وبحسب البيان، فإن المنظمة طرحت العديد من السيناريوهات المُسندة بالبيّنات على السلطات المحلية لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون رجل وامرأة وطفل؛ أي ما يزيد عن 50% من السكان.





ولفت إلى أن المنظمة وشركاءها يواصلوا دعم الجهات النظيرة الصحية والوطنية، في ظل الموارد المحدودة المتاحة، على افتراض أن المرض ينتقل بالفعل على مستوى المجتمع في جميع أنحاء البلد.

وأعلنت الحكومة اليمنية، عن تسجيل 10 إصابات بـ”كورونا”، حتى مساء السبت، بينها حالتا وفاة وحالة شفاء.