عدن تايم

الصحة اليمنية تطلق ارقام هواتف طوارئ كورونا في المحافظات المحررة

10 أبريل، 2020
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الصحة اليمنية تطلق ارقام هواتف طوارئ كورونا في المحافظات المحررة
اطلقت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية مساء اليوم ارقام الهواتف الخاصة بغرف الطوارئ الصحية والاستجابة السريعة لجائحة كورونا.

وخصصت الوزارة ارقام غرف الطوارئ في المحافظات المحررة وهم عدن ولحج وابين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى وتعز ومأرب والبيضاء.

وقالت بأن ذلك يعد من ضمن الاجراءات الاحترازية والاستجابة السريعة لتفشي فيروس كورونا.

وكان متحدث لجنة الطوارئ في الحكومة اليمنية علي الوليدي قال في وقت سابق انه تم تجهيز 37 محجرا ومستشفى عزل خاص في عموم المحافظات المحررة، لكن العاصمة عدن لا يوجد فيها سوى محجر واحد في البريقة والثاني ينقصه بعض المستلزمات الهامة.

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