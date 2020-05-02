الصحة اليمنية: قصور كبير في الاستجابة للنداءات بشأن “كورونا” ولم نتسلم أي مساعدات دولية

قال وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، اليوم الجمعة، إن الحكومة اليمنية لم تتسلم أي مساعدات دولية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء “كوفيد 19”.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد، برئاسة رئيس الحكومة د. معين عبدالملك، وذلك عبر الاتصال عن بعد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تبثُ من الرياض.

وأضاف باعوم: “لم يتم استلام أي مساعدات دولية لمواجهة وباء كورونا كما يتم تداوله باستثناء بعض التجهيزات الأولية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

وأكد أن “هناك قصورا كبيرا في الاستجابة للنداءات الموجهة من منظمة الصحة العالمية وغيرها”.

ووفقاً لوكالة “سبأ”، ناقش الاجتماع، “وضع العالقين في الخارج، والتجهيزات الجارية المستمرة في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها”.

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