اخبار السودان اليوم

الصحة تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم

9 أبريل، 2020
0
الصحة تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم

اخبار السودان اليوم:

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية والتي تم استعراضها في اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة اليوم، عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا عدا الحالات المسبقة والبالغة 14 حالة مؤكدة بينها حالتي وفاة.

وقالت التقارير، إن جملة حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان 224 حالة اشتباه تراكميا منها 25 حالة اشتباه جديدة أمس الثلاثاء.

وفي ذات السياق، نفى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، اليوم الاربعاء ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 15 حالة وأكد ان عدد الحالات المؤكدة ما زالت حتى الآن ١٤ حاله فقط.

الجدير بالذكر، كانت الوزارة قد نشرت صباح اليوم الاربعاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تسجيل حالة جديدة بفيروس كورونا .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إصابات الصحة اليوم بفيروس تؤكد تسجيل جديدة عدم كورونا

إقرا أيضا

Photo of البنك الإسلامي للتنمية يعتزم دعم السودان بـ(35) مليون دولار

البنك الإسلامي للتنمية يعتزم دعم السودان بـ(35) مليون دولار

9 أبريل، 2020
Photo of عاجل .. والي الخرطوم يعلن تسعيرة جديدة للخبز

عاجل .. والي الخرطوم يعلن تسعيرة جديدة للخبز

9 أبريل، 2020
Photo of البرهان في دوكة: لاتراجع عن حماية حدود السودان

البرهان في دوكة: لاتراجع عن حماية حدود السودان

9 أبريل، 2020
Photo of وكلاء الغاز : إنتشار تجار السوق الأسود أمام المستودعات يخلق أزمة

وكلاء الغاز : إنتشار تجار السوق الأسود أمام المستودعات يخلق أزمة

8 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق