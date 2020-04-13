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“الصحة” تدرب كوادر الهلال الأحمر اليمني للتوعية بإجراءات الوقاية من كورونا

13 أبريل، 2020
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"الصحة" تدرب كوادر الهلال الأحمر اليمني للتوعية بإجراءات الوقاية من كورونا

أقامت لجنة التوعية والتثقيف لمجابهة فايروس كورونا بوزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الاثنين بعدن، دورةً تدريبية توعوية في مجال الإجراءات الإحترازية لمواجهة الوباء.
وأقيمت الدورة برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، واستهدفت نحو 20 متدرباً ومتدربة من متطوعي وكوادر جمعية الهلال الأحمر اليمني، وتستمر لمدة يومٍ واحد.
وأكدت الوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتورة إشراق السباعي، رئيسة لجنة التوعية والتثقيف لمجابهة كورونا، أهمية الدورة في رفع الوعي المجتمعي بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء.
ودعت الدكتورة السباعي -مدربة الدورة- المتدربين المشاركين إلى نقل خبراتهم ومعارفهم إلى المواطنين في المجتمع، وتنبيههم من السلوكيات السلبية أثناء إتخاذ الإجراءات الإحترازية.
ومن المتوقع أن ينتقل المشاركون في الدورة إلى التوعية الميدانية لنقل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى المواطنين وتوعيتهم لتعزيز الإجراءات المتخذة لمجابهة فيروس كورونا – كوفيد 19 المستجد.
يذكر أن الدورة تأتي بالتوازي مع عدد من الإجراءات الأمنية التي تنفذها السلطات المحلية، كمنع التجوال الليلي، وإغلاق أسواق القات والمحلات التجارية؛ منعاً للتجمعات والاختلاط.
ومن المقرر أن تقام دورة مماثلة للطواقم الطبية وكوادر مستشفى الجمهورية النموذجي العام، يوم غدٍ الثلاثاء، في إطار خطة وزارة الصحة ولجنة التثقيف الخاصة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
 
من  بديع سلطان

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