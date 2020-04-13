عدن تايم

الصحة في عدن تحذر من إهمال أي حالة مرضية في كافة المستشفيات حكومية وخاصة

13 أبريل، 2020
0

دعا مدير عام مكتب الصحة العامة عدن د.جمال خدابخش مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة والمنشئات الطبية الى استقبال جميع الحالات المرضية والتعامل معها دون استثناء وبشكل انساني واخلاقي وتقديم الرعاية الصحية لهم.

واكد خدابخش في خطاب رسمي حصلت عليه عدن تايم ان التعامل على هذا النحو تجنبا لحالات الوفاة التي اصبحت غير مبررة مؤخرا ، مشيرا الى ان عند حالة الاشتباه بوباء كوفيد 19 او ملاريا او ضنك او ضيق التنفس عليهم ابلاغ ادارة الترصد الوبائي.

وحذر خدابخش من ان الاهمال والتقصير تجاه اي حالة سيعرضهم للمساءلة القانونية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أي إهمال الصحة المستشفيات تحذر حالة حكومية عدن في كافة مرضية من وخاصة

إقرا أيضا

Photo of سوق سوداء للوقود في أبين

سوق سوداء للوقود في أبين

13 أبريل، 2020
Photo of مكاوي : ادعو الى توقيف المكايدات والمماحكات السياسية وتكريس الجهود لمواجهة الفايروس الخبيث

مكاوي : ادعو الى توقيف المكايدات والمماحكات السياسية وتكريس الجهود لمواجهة الفايروس الخبيث

13 أبريل، 2020
Photo of القوات الجنوبية تخوض معارك طاحنة في جبهات الضالع

القوات الجنوبية تخوض معارك طاحنة في جبهات الضالع

13 أبريل، 2020
Photo of الساعة الثامنة مساءا بتوقيت عدن.. انطفاء الكهرباء وانعدام الماء مع فرض امني لحظر التجوال!

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت عدن.. انطفاء الكهرباء وانعدام الماء مع فرض امني لحظر التجوال!

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق