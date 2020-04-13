الصحة في عدن تحذر من إهمال أي حالة مرضية في كافة المستشفيات حكومية وخاصة

دعا مدير عام مكتب الصحة العامة عدن د.جمال خدابخش مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة والمنشئات الطبية الى استقبال جميع الحالات المرضية والتعامل معها دون استثناء وبشكل انساني واخلاقي وتقديم الرعاية الصحية لهم.

واكد خدابخش في خطاب رسمي حصلت عليه عدن تايم ان التعامل على هذا النحو تجنبا لحالات الوفاة التي اصبحت غير مبررة مؤخرا ، مشيرا الى ان عند حالة الاشتباه بوباء كوفيد 19 او ملاريا او ضنك او ضيق التنفس عليهم ابلاغ ادارة الترصد الوبائي.

وحذر خدابخش من ان الاهمال والتقصير تجاه اي حالة سيعرضهم للمساءلة القانونية.