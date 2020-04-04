الصحة: وصول حالات الاشتباه بكورونا إلى (112) في مراكز العزل

السودان اليوم:

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية وصول حالات الاشتباه بكورونا والتي بلغت (112) حالة اشتباه حتى (الثلاثاء) بمراكز العزل بالبلاد، واستعرض اجتماع اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية أمس (الأربعاء) برئاسة بابكر المقبول مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة وحضور الإدارات المختصة بالوزارة والشركاء والجهات ذات الصلة بالوضع الصحي بالبلاد، وأشارت التقارير إلى تسجيل (7) حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها حالتي الوفاة التي سبق الإعلان عنها.

وكشفت التقارير عن متابعة (2833) شخصاً قدموا للبلاد من الدول الموبوءة، عبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير منتشرين في عدد من الولايات، وثمن الاجتماع المجهود الكبير للكوادر الصحية بمراكز العزل، ونتج عنه شفاء إحدى الحالات وخروجه من مركز العزل بمستشفى الطوارئ بجبرة ولاية الخرطوم.

جريدة اليوم التالي