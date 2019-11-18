الصحفي حقروص : استدعائي لنيابة الاموال استهداف شخصي وارضنا ليست في نطاق مطار عتق

افاد الصحفي صالح حقروص من محافظة شبوة بشأن وقائع استدعاء نيابة الاموال له الاثنين وقال ان سبب استدعائه للنيابة قد جاء على ضوء شكوى من قبل مصلحة الاراضي وقيادة مطار عتق مقدمة ضد اهلي ال حقروص حول قيامهم بتخطيط ملكيتهم الخاصة دون الرجوع لمصلحة الاراضي كذا من قبل قيادة مطار عتق التي تدعي بانها في حرم المطار.

واضاف حقروص : ابلغنا النيابة ان الاجراءات التي اتخذتها ضدي غير قانونية واحتفظ بحقي القانوني في مقاضاتها امام القضاء.

وبالنسبة لماذا لم تخطط مصلحة الاراضي ملكيتنا ابلغناهم انه يوجد بيننا وبين السطلة المحلية اتفاق له اكثر من عشر سنوات يلزم السلطة بتخطيط ملكيتنا الخاصة وان لا للسلطة اي شيئ فيها للملكية العامة غير الشوارع العامة وللاسف لم ينفذوا هذا الاتفاق وقام اهلي بتخطيط ملكيتهم الخاصة لغرض الانتفاع بها وهذا حق مشروع لهم.

وعن ادعاء قيادة مطار عتق بان ملكيتنا تقع داخل حرم المطار فابلغناهم ان ملكيتنا ليست في حرم المطار وتبعد مسافات طويلة عن سور المطار وعندما قامت قيادة المطار السابقة في عام 2010 بتوسيع سور المطار وقيام سور جديد لم تدخل ملكيتنا في سور المطار الجديد مع التنويه للاخ الوكيل محسن بطم ان الملاك الذين دخلت ملكيتهم في سور المطار الجديد قد اتفقوا مع السلطة على تعويضهم بمبلغ باكثر من ستمائة مليون ريال في عام 2010 وكان حينها الصرف الدولار ب 214 ريال وللاسف لم يصرف التعويض للملاك حتى اليوم ولفتنا بان هناك قانون ينظم عملية تمليك الملكية الخاصة للمواطن للدولة ويتم ذلك ليس عبر نيابة الاموال العامة.

وطلبت النيابة احضار ضمين في حضورنا امام النيابة وعدم النزول في الارض ورفضت ذلك وهددني بالحبس على ان يستكمل التحقيقات مع الملاك الاخرين.

وختم الصحفي حقروص افادت: ارضنا ليست داخل حرم المطار وللاسف القضية سياسية وانتقام حزبي بحت ضدي من مسؤولين في السلطة.

الصحفي صالح حقروص