الصحفي فتحي بن لزرق يفوز بجائزة منظمة اوتاد لمكافحة الفساد

فاز رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق بجائزة منظمة اوتاد لمكافحة الفساد للعام 2019 عن فئة الاعلاميين المناهضين للفساد.

ورشحت المنظمة عدد من الاعلاميين والناشطين في المجال لنيل الجائزة.

وتمنح المنظمة الجائزة سنويا لابرز الاعلاميين الناشطين في مجال مناهضة الفساد والتصدي لاعمال نهب المال العام.

واختارت المنظمة وفق تصويت مفتوح القاضية نورا ضيف الله ضمن فئة القضاة والنقابيين للعام 2019.

وذهبت جائزة الناشطين العاملين في قطاع مكافحة الفساد للناشط اكرم الشوافي.