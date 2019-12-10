كريتر سكاي

الصحفي فتحي بن لزرق يفوز بجائزة منظمة اوتاد لمكافحة الفساد

10 ديسمبر، 2019
0

(كريتر سكاي)خاص:

فاز رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق بجائزة منظمة اوتاد لمكافحة الفساد للعام 2019 عن فئة الاعلاميين المناهضين للفساد. 

ورشحت المنظمة عدد من الاعلاميين والناشطين في المجال لنيل الجائزة. 

وتمنح المنظمة الجائزة سنويا لابرز الاعلاميين الناشطين في مجال مناهضة الفساد والتصدي لاعمال نهب المال العام. 

واختارت المنظمة وفق تصويت مفتوح القاضية نورا ضيف الله ضمن فئة القضاة والنقابيين للعام 2019.

وذهبت جائزة الناشطين العاملين في قطاع مكافحة الفساد للناشط اكرم الشوافي.

أخبار ذات صلة

الوسوم
الصحفي الفساد اوتاد بجائزة بن فتحي لزرق لمكافحة منظمة يفوز

إقرا أيضا

Photo of نجاة صحفي من محاولة اغتيال ب تعز

نجاة صحفي من محاولة اغتيال ب تعز

10 ديسمبر، 2019
Photo of يحدث الان هطول امطار غزيرة بالشيخ عثمان ودار سعد

يحدث الان هطول امطار غزيرة بالشيخ عثمان ودار سعد

10 ديسمبر، 2019
Photo of مواطن:هكذا كان الوضع الامني بعهد الرئيس علي ناصر محمد

مواطن:هكذا كان الوضع الامني بعهد الرئيس علي ناصر محمد

10 ديسمبر، 2019
Photo of عاجل :بدء تدفق المياه للمنازل بكريتر بعد انقطاع دام ساعات

عاجل :بدء تدفق المياه للمنازل بكريتر بعد انقطاع دام ساعات

10 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق