أخبار نادي برشلونة

الصحف الإسبانية: رغم الأداء السيئ كيكي سيتين لا يزال لديه الكثير

23 يناير، 2020
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برشلونة ضد أتليتكو مدريد

خطف فريق برشلونة الإسباني فوزاً صعباً من إيبيزا بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعت الطرفين مساء أمس الاربعاء، ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، حيث ظهر البلوجرانا بمستوى سيء فى الشوط الأول وكادت المباراة أن تتعقد لولا الضربة القاضية التى أطلقها أنطوان جريزمان فى الدقيقة 90، حيث تقدم أصحاب الأرض بهدف فى الدقيقة 9 ثم تعادل لبرشلونة فى الدقيقة 72 أنطوان جريزمان وأحرز هدف الفوز للفريق الكتالونى فى الدقيقة 90.

 

وفقاً لما نشرته صحفية “ماركا” الإسبانية، إن كيكي سيتين، مدرب برشلونة لا يزال لديه الكثير من العمل لمعالجة بعض الثغرات، التي يعاني منها الفريق الكتالونى وهو ما ظهر فى مباراة الأمس، ضد إيبيزا منافس دورى الدرجة الثالثة فى إسبانيا بدور الـ 32 بكأس الملك.

 

وأنقذ أنطوان جریزمان برشلونة من الضربة القاضية ضد إيبيزا بالأمس، حيث كان الشوط الأول لبرشلونة مخجلًا للغاية وتغلب علیهم إيبيزا بدنياً وفنياً ونجح في تسجيل هدف وإلغاء آخر.

 

أضافت الصحيفة، إن سیتین لا يزال أمامه الكثیر من العمل، بعدما قدّم مباراة سیئة في إیبیزا، ولم يسير برشلونة على ما یرام أبدًا مساء أمس، رغم الإستحواذ على الكرة فى أغلب أوقات المباراة.

 

استحوذ كثیرًا على الكرة، ومرر عدد ھائل من التمریرات، لكن ھذا لم یترجم إلى فرص تھدیف.

 

وفي الشوط الثاني، لم یتحسن برشلونة، كان الأمر ذاته، على الرغم من أنه استفادة من إرهاق المنافس في نهاية اللقاء بتسجيل هدفين عن طريق جريزمان.

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