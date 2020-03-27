الصحف الفرنسية تتسائل.. لماذا تقحم موندو ديبورتيفو باريس سان جيرمان في أي عملية خاصة ببرشلونة؟

هاي كورة – انتقدت الصحف الفرنسية صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية والمنتمية إلى نادي برشلونة بسبب إصرارها على إقحام نادي باريس سان جيرمان في عملية شراء فليب كوتينيو نجم النادي الكتالوني.

وترى الصحف الفرنسية أن كوتينيو فشل منذ انتقاله لبرشلونة قادماً من ليفربول في شتاء عام 2018 حيث رحل سريعاً عن قلعة البلوغرانا.

ولم يقدم كوتينيو ما يشفع له لإجبار بايرن ميونيخ الذي قام باستعارته مطلع الموسم على شرائه نهائياً فيما نفت الصحف الفرنسية أي رغبة لباريس سان جيرمان بضم اللاعب.

كما أكدت التقارير الفرنسية أن موندو دائمة الحديث عن عودة نيمار لبرشلونة في الصيف ولكن عندما توقفت الأحداث بسبب انتشار فيروس كورونا قرروا إقحام باريس سان جيرمان في عملية شراء كوتينيو.