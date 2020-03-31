الصرف الصحي بأبين يحل مشكلة طفح المجاري في منطقة الكود

4 مايو / متابعات



تمكن فريق من عمال الصرف الصحي بمحافظة أبين في حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في أحياء بمدينة الكود بمديرية خنفر.

وعمل الفريق تصفية شاملة لشبكة تصريف المياه، وأزال الانسدادات في المناهل التي تسببت في تدفق كميات هائلة من المياه العادمة صوب منازل المواطنين، وتكوّن البحيرات، وقطع الطريق الرئيسي بالمدينة.

وأكدت مصادر محلية أن المناهل كانت مليئة بالأتربة بسبب الأعمال العشوائية لبعض المواطنين من وضع فتحات في شبكة الصرف الصحي بغرض تصريف مياه الأمطار، الأمر الذي أدى إلى دخول العديد من الأتربة والحجارة إلى الشبكة، وانسدادها.

وعبر الأهالي عن شكرهم كل من ساهم في معالجة مشكلة طفح المجاري بمنطقة الكود داعين إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة جميع مشاكل الصرف الصحي في المنطقة.