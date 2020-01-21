المشهد العربي

الصغرى بعدن 24 ..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

22 يناير، 2020
0

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقراراً نسبياً في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 27° – الصغرى 24°)

صنعاء (العظمى 21° – الصغرى 08°)

تعز (العظمى 24 ° – الصغرى 14°)

المكلا (العظمى 24° – الصغرى 18°)

الحديدة (العظمى 27° – الصغرى 23°)

سيئون (العظمى 28° – الصغرى 07°)

سقطرى (العظمى 27° – الصغرى 21°)

ذمار (العظمى 19° – الصغرى 09°)

الغيضة (العظمى29° – الصغرى 17°)

مأرب (العظمى 26° – الصغرى 07°)

صعدة (العظمى 21° – الصغرى 10°)

المحويت (العظمى 23° – الصغرى 09°)

عمران (العظمى 15° – الصغرى 07°)

الجوف (العظمى 30° – الصغرى 12°)

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأربعاء الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم بعدن درجات

إقرا أيضا

Photo of أديب السيد: الحوثي ومليشيات الإخوان وجهان لعملة واحدة

أديب السيد: الحوثي ومليشيات الإخوان وجهان لعملة واحدة

22 يناير، 2020
Photo of قيادي حوثي يعتدي للمرة الثانية على رئيس محكمة في ذمار

قيادي حوثي يعتدي للمرة الثانية على رئيس محكمة في ذمار

22 يناير، 2020
Photo of الزُبيدي: من حق شعب الجنوب تقرير مصيره

الزُبيدي: من حق شعب الجنوب تقرير مصيره

21 يناير، 2020
Photo of العولقي يُشيد بقبائل لقموش.. ويؤكد: شبوة لن تُحكم بالحديد والنار

العولقي يُشيد بقبائل لقموش.. ويؤكد: شبوة لن تُحكم بالحديد والنار

21 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق