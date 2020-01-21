الصغرى بعدن 24 ..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقراراً نسبياً في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 27° – الصغرى 24°)

صنعاء (العظمى 21° – الصغرى 08°)

تعز (العظمى 24 ° – الصغرى 14°)

المكلا (العظمى 24° – الصغرى 18°)

الحديدة (العظمى 27° – الصغرى 23°)

سيئون (العظمى 28° – الصغرى 07°)

سقطرى (العظمى 27° – الصغرى 21°)

ذمار (العظمى 19° – الصغرى 09°)

الغيضة (العظمى29° – الصغرى 17°)

مأرب (العظمى 26° – الصغرى 07°)

صعدة (العظمى 21° – الصغرى 10°)

المحويت (العظمى 23° – الصغرى 09°)

عمران (العظمى 15° – الصغرى 07°)

الجوف (العظمى 30° – الصغرى 12°)