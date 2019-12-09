المشهد العربي
الصغرى بعدن 25..استقرار نسبي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:
عدن (العظمى 31° – الصغرى 25°)
صنعاء (العظمى 25° – الصغرى 10°)
تعز (العظمى 28° – الصغرى 16°)
المكلا (العظمى 30° – الصغرى 23°)
الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 24°)
سيئون (العظمى 33° – الصغرى 18°)
سقطرى (العظمى 28° – الصغرى 21°)
ذمار (العظمى 22° – الصغرى 07°)
الغيضة (العظمى 30° – الصغرى 23°)
مأرب (العظمى 29° – الصغرى 18°)
صعدة (العظمى 26° – الصغرى 12°)
المحويت (العظمى 23° – الصغرى 13°)
عمران (العظمى 24° – الصغرى 08°)
الجوف (العظمى 29° – الصغرى 17°)