المشهد العربي

الصغرى بعدن 25..استقرار نسبي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

10 ديسمبر، 2019
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 31° – الصغرى 25°)

صنعاء (العظمى 25° – الصغرى 10°)

تعز (العظمى 28° – الصغرى 16°)

المكلا (العظمى 30° – الصغرى 23°)

الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 24°)

سيئون (العظمى 33° – الصغرى 18°)

سقطرى (العظمى 28° – الصغرى 21°)

ذمار (العظمى 22° – الصغرى 07°)

الغيضة (العظمى 30° – الصغرى 23°)

مأرب (العظمى 29° – الصغرى 18°)

صعدة (العظمى 26° – الصغرى 12°)

المحويت (العظمى 23° – الصغرى 13°)

عمران (العظمى 24° – الصغرى 08°)

الجوف (العظمى 29° – الصغرى 17°)

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