المشهد العربي

الصغرى بعدن 25 ..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

24 يناير، 2020
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقراراً نسبياً في درجات الحرارة اليوم  الجمعة، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 27° – الصغرى 25°)

 

صنعاء (العظمى 19° – الصغرى 09°)

 

تعز (العظمى 24 ° – الصغرى 13°)

 

المكلا (العظمى 25° – الصغرى 20°)

 

الحديدة (العظمى 27° – الصغرى 23°)

 

سيئون (العظمى 28° – الصغرى 07°)

 

سقطرى (العظمى 27° – الصغرى 21°)

 

ذمار (العظمى 18° – الصغرى 09°)

 

الغيضة (العظمى29° – الصغرى 17°)

 

مأرب (العظمى 26° – الصغرى 07°)

 

صعدة (العظمى 22° – الصغرى 09°)

 

المحويت (العظمى 23° – الصغرى 09°)

 

عمران (العظمى 14° – الصغرى 07°)

 

الجوف (العظمى 30° – الصغرى 12°)

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الجمعة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم بعدن درجات

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