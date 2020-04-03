المشهد العربي

الصغرى بعدن 26..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

3 أبريل، 2020
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم الجمعة، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 32° – الصغرى 26°)

 

صنعاء (العظمى 30° – الصغرى 14°)

 

تعز (العظمى 30 ° – الصغرى 18°)

 

المكلا (العظمى 32° – الصغرى 25°)

 

الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 26°)

 

سيئون (العظمى 37° – الصغرى 21°)

 

سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 22°)

 

ذمار (العظمى 26° – الصغرى 10°)

 

الغيضة (العظمى34° – الصغرى 24°)

 

مأرب (العظمى 34° – الصغرى 22°)

 

صعدة (العظمى 29° – الصغرى 14°)

 

المحويت (العظمى 28° – الصغرى 15°)

 

عمران (العظمى 29° – الصغرى 12°)

 

الجوف (العظمى34° – الصغرى 21°)

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26درجات الجمعة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم بعدن

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