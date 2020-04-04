الصغرى بعدن 26..درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم السبت، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 32° – الصغرى 26°)

صنعاء (العظمى 29° – الصغرى 13°)

تعز (العظمى 30 ° – الصغرى 20°)

المكلا (العظمى 31° – الصغرى 24°)

الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 27°)

سيئون (العظمى 37° – الصغرى 20°)

سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 22°)

ذمار (العظمى 27° – الصغرى 11°)

الغيضة (العظمى32° – الصغرى 25°)

مأرب (العظمى 34° – الصغرى 22°)

صعدة (العظمى 29° – الصغرى 15°)

المحويت (العظمى 28° – الصغرى 16°)

عمران (العظمى 29° – الصغرى 11°)

الجوف (العظمى33° – الصغرى 23°)