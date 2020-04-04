المشهد العربي

الصغرى بعدن 26..درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

4 أبريل، 2020
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم السبت، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 32° – الصغرى 26°)

 

صنعاء (العظمى 29° – الصغرى 13°)

 

تعز (العظمى 30 ° – الصغرى 20°)

 

المكلا (العظمى 31° – الصغرى 24°)

 

الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 27°)

 

سيئون (العظمى 37° – الصغرى 20°)

 

سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 22°)

 

ذمار (العظمى 27° – الصغرى 11°)

 

الغيضة (العظمى32° – الصغرى 25°)

 

مأرب (العظمى 34° – الصغرى 22°)

 

صعدة (العظمى 29° – الصغرى 15°)

 

المحويت (العظمى 28° – الصغرى 16°)

 

عمران (العظمى 29° – الصغرى 11°)

 

الجوف (العظمى33° – الصغرى 23°)

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26درجات الحرارة السبت الصغرى المتوقعة اليوم بعدن

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