المشهد العربي
الصغرى بعدن 26..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم الخميس ، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:
عدن (العظمى 22° – الصغرى 26°)
صنعاء (العظمى 29° – الصغرى 12°)
تعز (العظمى 30 ° – الصغرى 18°)
المكلا (العظمى 31° – الصغرى 24°)
الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 26°)
سيئون (العظمى 32° – الصغرى 23°)
سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 23°)
ذمار (العظمى 27° – الصغرى 11°)
الغيضة (العظمى33° – الصغرى 25°)
مأرب (العظمى 35° – الصغرى 25°)
صعدة (العظمى 30° – الصغرى 12°)
المحويت (العظمى 28° – الصغرى 15°)
عمران (العظمى 29° – الصغرى 11°)
الجوف (العظمى24° – الصغرى 21°)