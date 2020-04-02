الصغرى بعدن 26..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم الخميس ، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

عدن (العظمى 22° – الصغرى 26°)

صنعاء (العظمى 29° – الصغرى 12°)

تعز (العظمى 30 ° – الصغرى 18°)

المكلا (العظمى 31° – الصغرى 24°)

الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 26°)

سيئون (العظمى 32° – الصغرى 23°)

سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 23°)

ذمار (العظمى 27° – الصغرى 11°)

الغيضة (العظمى33° – الصغرى 25°)

مأرب (العظمى 35° – الصغرى 25°)

صعدة (العظمى 30° – الصغرى 12°)

المحويت (العظمى 28° – الصغرى 15°)

عمران (العظمى 29° – الصغرى 11°)

الجوف (العظمى24° – الصغرى 21°)