المشهد العربي
الصغرى بعدن 27..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الأحد، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:
عدن (العظمى 32° – الصغرى 27°)
صنعاء (العظمى 26° – الصغرى 13°)
تعز (العظمى 29 ° – الصغرى 18°)
المكلا (العظمى 33° – الصغرى 26°)
الحديدة (العظمى 32° – الصغرى 28°)
سيئون (العظمى 40° – الصغرى 21°)
سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 24°)
ذمار (العظمى 26° – الصغرى 11°)
الغيضة (العظمى35° – الصغرى 25°)
مأرب (العظمى 36° – الصغرى 22°)
صعدة (العظمى 28° – الصغرى 15°)
المحويت (العظمى 26° – الصغرى 15°)
عمران (العظمى 28° – الصغرى12°)
الجوف (العظمى35° – الصغرى 22°)
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