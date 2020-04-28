المشهد العربي

الصغرى بعدن 27..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

28 أبريل، 2020
0

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

 

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 32° – الصغرى 27°)

 

صنعاء (العظمى 27° – الصغرى 14°)

 

تعز (العظمى 29 ° – الصغرى 18°)

 

المكلا (العظمى 33° – الصغرى 26°)

 

الحديدة (العظمى 34° – الصغرى 28°)

 

سيئون (العظمى 40° – الصغرى 22°)

 

سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 24°)

 

ذمار (العظمى 27° – الصغرى 11°)

 

الغيضة (العظمى45° – الصغرى 25°)

 

مأرب (العظمى 36° – الصغرى 22°)

 

صعدة (العظمى 28° – الصغرى 15°)

 

المحويت (العظمى 28° – الصغرى 16°)

 

عمران (العظمى 27° – الصغرى13°)

 

الجوف (العظمى35° – الصغرى 22°)

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
27درجات الثلاثاء الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم بعدن

إقرا أيضا

Photo of الصحة العالمية: توفير جلسات غسيل الكلى وأدوية السرطان لـ37 ألف مريض

الصحة العالمية: توفير جلسات غسيل الكلى وأدوية السرطان لـ37 ألف مريض

28 أبريل، 2020
Photo of  ارتفاع كبير في الطماطم..ننشر أسعار الخضروات والفواكه بأسواق عدن

 ارتفاع كبير في الطماطم..ننشر أسعار الخضروات والفواكه بأسواق عدن

28 أبريل، 2020
Photo of أمن رأس الحويرة يضبط شحنة أسلحة مهربة إلى المكلا (صور)

أمن رأس الحويرة يضبط شحنة أسلحة مهربة إلى المكلا (صور)

28 أبريل، 2020
Photo of بن فريد: المشروع العربي سينتصر بهزيمة المحور القطري التركي

بن فريد: المشروع العربي سينتصر بهزيمة المحور القطري التركي

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق