المشهد العربي
الصغرى بعدن 27..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، استقرارا نسبيا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:
عدن (العظمى 32° – الصغرى 27°)
صنعاء (العظمى 27° – الصغرى 14°)
تعز (العظمى 29 ° – الصغرى 18°)
المكلا (العظمى 33° – الصغرى 26°)
الحديدة (العظمى 34° – الصغرى 28°)
سيئون (العظمى 40° – الصغرى 22°)
سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 24°)
ذمار (العظمى 27° – الصغرى 11°)
الغيضة (العظمى45° – الصغرى 25°)
مأرب (العظمى 36° – الصغرى 22°)
صعدة (العظمى 28° – الصغرى 15°)
المحويت (العظمى 28° – الصغرى 16°)
عمران (العظمى 27° – الصغرى13°)
الجوف (العظمى35° – الصغرى 22°)
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