المشهد العربي

الصغرى بعدن 27..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

4 مايو، 2020
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الإثنين، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 36° – الصغرى 28°)

 

صنعاء (العظمى 26° – الصغرى 15°)

 

تعز (العظمى 29 ° – الصغرى 18°)

 

المكلا (العظمى 34° – الصغرى 28°)

 

الحديدة (العظمى 36° – الصغرى 26°)

 

سيئون (العظمى 40° – الصغرى 21°)

 

سقطرى (العظمى 32° – الصغرى 24°)

 

ذمار (العظمى 34° – الصغرى 12°)

 

الغيضة (العظمى35° – الصغرى 27°)

 

مأرب (العظمى 37° – الصغرى 26°)

 

صعدة (العظمى 28° – الصغرى 16°)

 

المحويت (العظمى 26° – الصغرى 15°)

 

عمران (العظمى 26° – الصغرى14°)

 

الجوف (العظمى37° – الصغرى 26°)

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