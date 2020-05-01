المشهد العربي
الصغرى بعدن 28..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الجمعة، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:
عدن (العظمى 33° – الصغرى 28°)
صنعاء (العظمى 26° – الصغرى 16°)
تعز (العظمى 30 ° – الصغرى 18°)
المكلا (العظمى 31° – الصغرى 26°)
الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 26°)
سيئون (العظمى 40° – الصغرى 24°)
سقطرى (العظمى 33° – الصغرى 24°)
ذمار (العظمى 26° – الصغرى 12°)
الغيضة (العظمى35° – الصغرى 28°)
مأرب (العظمى 37° – الصغرى 22°)
صعدة (العظمى 29° – الصغرى 15°)
المحويت (العظمى 287° – الصغرى 16°)
عمران (العظمى 28° – الصغرى16°)
الجوف (العظمى34° – الصغرى 24°)
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