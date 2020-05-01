المشهد العربي

الصغرى بعدن 28..درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

1 مايو، 2020
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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الجمعة، على العاصمة عدن وعدد من محافظات الجنوب واليمن.

 

 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب و اليمن:

 

عدن (العظمى 33° – الصغرى 28°)

 

صنعاء (العظمى 26° – الصغرى 16°)

 

تعز (العظمى 30 ° – الصغرى 18°)

 

المكلا (العظمى 31° – الصغرى 26°)

 

الحديدة (العظمى 33° – الصغرى 26°)

 

سيئون (العظمى 40° – الصغرى 24°)

 

سقطرى (العظمى 33° – الصغرى 24°)

 

ذمار (العظمى 26° – الصغرى 12°)

 

الغيضة (العظمى35° – الصغرى 28°)

 

مأرب (العظمى 37° – الصغرى 22°)

 

صعدة (العظمى 29° – الصغرى 15°)

 

المحويت (العظمى 287° – الصغرى 16°)

 

عمران (العظمى 28° – الصغرى16°)

 

الجوف (العظمى34° – الصغرى 24°)

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28درجات الجمعة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم بعدن

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