الصفقات المطلوبة لنسخة نارية من برشلونة!

هاي كورة – يرى جمهور برشلونة أن النادي يجب أن يكون نشطا في السوق الصيفية بضرورة بيع عقد كوتينيو ، ايفان راكيتيتش و أرتورو فيدال و أنطوان جريزمان و كذلك عثمان ديمبيلي مع ابرام عدد وافر من الصفقات.

و يظن الكتلان أن

النادي يجب أن يهمل فكرة التعاقد مع نيمار و يجلب 3 لاعبين بدلاً منه ” نبيل

فقير ، أداما تراوري و بول بوجبا ” فضلا عن جلب لاعب محور مثل توماس بارتي لاعب

أتلتيكو مدريد مع ضرورة ترميم خانة قلب الدفاع بضم لاعب مثل فيرجيل فان دايك.

و يطالب الجمهور ببيع

عقد صامويل أومتيتي في الصيف المقبل مع جلب مدافع بدلاً منه بجانب التعاقد مع

ظهيرين أيمن و أيسر في الميركاتو.