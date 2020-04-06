أخبار نادي برشلونة

الصفقات المطلوبة لنسخة نارية من برشلونة!

6 أبريل، 2020
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الصفقات المطلوبة لنسخة نارية من برشلونة!

هاي كورة – يرى جمهور برشلونة أن النادي يجب أن يكون نشطا في السوق الصيفية بضرورة بيع عقد كوتينيو ، ايفان راكيتيتش و أرتورو فيدال و أنطوان جريزمان و كذلك عثمان ديمبيلي مع ابرام عدد وافر من الصفقات.

و يظن الكتلان أن
النادي يجب أن يهمل فكرة التعاقد مع نيمار و يجلب 3 لاعبين بدلاً منه ” نبيل
فقير ، أداما تراوري و بول بوجبا ” فضلا عن جلب لاعب محور مثل توماس بارتي لاعب
أتلتيكو مدريد مع ضرورة ترميم خانة قلب الدفاع بضم لاعب مثل فيرجيل فان دايك.

و يطالب الجمهور ببيع
عقد صامويل أومتيتي في الصيف المقبل مع جلب مدافع بدلاً منه بجانب التعاقد مع
ظهيرين أيمن و أيسر في الميركاتو.


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