المشهد اليمني

الصليب الأحمر الدولي: مكافحة كورونا في اليمن شبه مستحيلة

1 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن مهمة مكافحة جائحة “كورونا” (كوفيد-19) ، في اليمن شبه مستحيلة، وأكدت أن كورونا يمثل تهديد كبير للأرواح في اليمن.

وذكرت اللجنة في بيان لها، أن مكافحة كورونا “شبه مستحيلة” في البلدان التي دمرتها النزاعات، ودعت الدول والمنظمات الإنسانية إلى استجابة مُنسَّقة وفورية، وتُنفذ على جناح السرعة خطط لمنع انتشار الفيروس والتصدي له قبل أن تتسع رقعة انتشاره.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا تمثل تهديداً كبيرًا للأرواح في البلدان التي تحظى بمنظومات صحية قوية، وهذا التهديد يتضاعف في الأماكن التي عصفت الحروب فيها بالمنظومات الصحية، حيث يتكدس الناس الذين شردهم النزاع في أماكن تشحّ فيها الموارد المنقذة للحياة كالمياه النظيفة والصابون والدواء.

وأوضحت أن قدرة المنظومات الصحية التي أنهكها النزاع على الكشف عن حالات الإصابة بالمرض والتعامل معها ومتابعتها، الأمر الذي يزيد بدوره مخاطر انتشار العدوى.

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