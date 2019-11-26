المشهد اليمني

الصليب الأحمر: قلقون من تفشي حمى الضنك في الحديدة

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 16 دقيقة
1 أقل من دقيقة
المشهد اليمني

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن آلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن الذي يشهد حربا مدمّرة وتفشيا لوباء الكوليرا.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة، روبير مارديني، “ما يزال اليمن يواجه ترديا كبيرا في الأوضاع الإنسانية”.

وفي تصريح أمام الصحافيين أعرب مارديني عن “قلق بالغ” إزاء “تقارير أفادت مؤخرا عن تفشي حمى الضنك والكوليرا” في اليمن.

وأوضح أن هناك تقارير عن إصابة أكثر من 3500 شخص بحمى الضنك، كما يُعتقد أن خمسين شخصا في مدينة الحديدة قضوا بهذا المرض بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

وقال مارديني إن أكثر من ألفي شخص أصيبوا بحمى الضنك في تلك المنطقة كما أصيب ما يقارب ثلاثة آلاف بالملاريا.

وتابع مارديني “إن السيطرة على هذا الوباء تشكل تحديا كبيرا”.

وتنتقل حمى الضنك بشكل أساسي عبر البعوض المتكاثر في المياه الراكدة.

وتسببت الحرب التي تشهدها اليمن منذ خمسة أعوام إلى انهيار المنظومة الصحية في البلاد وتفشي أوبئة وأمراض مختلفة خلفت آلاف الوفيات وفق تقارير أممية.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الأحمر الحديدة الصليب الضنك تفشي حمى في قلقون من
Photo of المشهد اليمني

المشهد اليمني

مقالات ذات صلة

Photo of تصريحات جديدة للخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في اليمن

تصريحات جديدة للخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في اليمن

منذ ساعة واحدة
Photo of استقرار في صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني

استقرار في صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني

منذ ساعتين
Photo of  سابقة خطيرة وتحدٍ واضح.. قيادات الجيش تصدر بيانًا هامًا بشأن احتجاز ”الانتقالي” للعميد المجيدي 

 سابقة خطيرة وتحدٍ واضح.. قيادات الجيش تصدر بيانًا هامًا بشأن احتجاز ”الانتقالي” للعميد المجيدي 

منذ ساعتين
Photo of قوات العمالقة تعلن مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي في الساحل الغربي

قوات العمالقة تعلن مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي في الساحل الغربي

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق