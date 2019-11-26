الصليب الأحمر: قلقون من تفشي حمى الضنك في الحديدة

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن آلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن الذي يشهد حربا مدمّرة وتفشيا لوباء الكوليرا.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة، روبير مارديني، “ما يزال اليمن يواجه ترديا كبيرا في الأوضاع الإنسانية”.

وفي تصريح أمام الصحافيين أعرب مارديني عن “قلق بالغ” إزاء “تقارير أفادت مؤخرا عن تفشي حمى الضنك والكوليرا” في اليمن.

وأوضح أن هناك تقارير عن إصابة أكثر من 3500 شخص بحمى الضنك، كما يُعتقد أن خمسين شخصا في مدينة الحديدة قضوا بهذا المرض بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

وقال مارديني إن أكثر من ألفي شخص أصيبوا بحمى الضنك في تلك المنطقة كما أصيب ما يقارب ثلاثة آلاف بالملاريا.

وتابع مارديني “إن السيطرة على هذا الوباء تشكل تحديا كبيرا”.

وتنتقل حمى الضنك بشكل أساسي عبر البعوض المتكاثر في المياه الراكدة.

وتسببت الحرب التي تشهدها اليمن منذ خمسة أعوام إلى انهيار المنظومة الصحية في البلاد وتفشي أوبئة وأمراض مختلفة خلفت آلاف الوفيات وفق تقارير أممية.