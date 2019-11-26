الصليب الأحمر يحذر من ارتفاع وفيات حمى الضنك في اليمن

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عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين 25 نوفمبر/تشرين ثان 2019، عن قلقها إزاء ورود تقارير عن عشرات الوفيات وآلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن.

وأوضح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة، روبير مارديني، أن هناك تقارير عن إصابة أكثر من 3500 شخص بحمى الضنك، كما يُعتقد أن 50 شخصا في مدينة الحديدة قضوا بهذا المرض بين أواخر تشرين الأول/أكتوبر وأوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وأكد “مارديني” في تصريح أمام الصحافيين أن أكثر من 2000 شخص أصيبوا بحمى الضنك في تلك المنطقة، كما أصيب ما يقارب 3 آلاف بالملاريا، مشيرا أن السيطرة على هذا الوباء تشكل تحديا كبيرا.

وأضاف: في حين أكد مسؤولون أمميون مؤخرا تراجع حدة الحرب، لا يزال اليمن يواجه ترديا كبيرا في الأوضاع الإنسانية، الذي يشهد حربا مدمّرة وتفشيا لوباء الكوليرا.

وكانت مصادر طبية تحدثت عن ارتفاع عدد وفيات حمى الضنك في اليمن، إلى أكثر من 100 حالة وفاة، فيما أصيب الآلاف جراء هذا الوباء خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، معظمهم في محافظة الحديدة غربي اليمن.