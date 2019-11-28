إرم نيوز

”الصليب الأحمر“ ينقل 128 سجينًا حوثيًا من السعودية إلى صنعاء

إرم نيوز إرم نيوز منذ 20 دقيقة
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”الصليب الأحمر“ ينقل 128 سجينًا حوثيًا من السعودية إلى صنعاء




قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستنقل، اليوم الخميس، 128 سجينًا يمنيًا من السعودية إلى صنعاء، بعد يومين من إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة، عن مبادرة لإطلاق سراح 200 أسير حوثي.

وأوضحت المنظمة في تغريدة على ”تويتر“: ”نعيد اليوم 128 محتجزًا من السعودية إلى صنعاء“، مضيفة: ”نرحب بهذه المبادرة ويسرنا أن تتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم“.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن الثلاثاء نيته إطلاق سراح 200 أسير من المتمردين الحوثيين والسماح بسفر مرضى من صنعاء، في خطوة اعتبرها البعض داعمة للتحركات القائمة لإنهاء النزاع في هذا البلد.

واتفق ممثلون عن ميليشا الحوثي مع الحكومة اليمنية، خلال محادثات في السويد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على تبادل نحو 15 ألف أسير، لكن الاتفاق لم يبصر النور.

وفي لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، أشاد المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث بخطوة التحالف إطلاق سراح أسرى وفتح مطار صنعاء لحالات إنسانية، بحسب ما أفاد حسابه في ”تويتر“.

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