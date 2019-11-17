الصليب الاحمر.. 2 مليون طفل يمني خارج المدرسة بسبب الحرب

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إن الحرب الدائرة في اليمن للعام الخامس على التوالي حرمت 2 مليون طفل من مواصلة تعليمهم الدراسي.

جاء لك في تغريدة للمنظمة بصفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي للطلاب الذي يصادف اليوم الأحد الـ 17 من نوفمبر.

وأشارت إلى أن الحروب الدائرة في عدد من الدول العربية أحرمت الملايين من الأطفال من مواصلة حقهم في التعليم..

وأضافت أن الحرب في سوريا حرمت حوالي 1.75 مليون طفل من التعليم، وفي اليمن 2 مليون طفل، وجنوب السودان 2.2 مليون طفل والعراق: 3.2 مليون طفل.

ولفتت إلى أن حرمانهم من التعليم يعني نحرم مستقبل أمم كاملة من التعليم.