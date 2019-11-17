ابابيل نت

الصليب الاحمر.. 2 مليون طفل يمني خارج المدرسة بسبب الحرب

ابابيل نت ابابيل نت منذ 3 دقائق
0 أقل من دقيقة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، إن الحرب الدائرة في اليمن للعام الخامس على التوالي حرمت 2 مليون طفل من مواصلة تعليمهم الدراسي.

جاء لك في تغريدة للمنظمة بصفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي للطلاب الذي يصادف اليوم الأحد الـ 17 من نوفمبر.

وأشارت إلى أن الحروب الدائرة في عدد من الدول العربية أحرمت الملايين من الأطفال من مواصلة حقهم في التعليم..

وأضافت أن الحرب في سوريا حرمت حوالي 1.75 مليون طفل من التعليم، وفي اليمن 2 مليون طفل، وجنوب السودان 2.2 مليون طفل والعراق: 3.2 مليون طفل.

ولفتت إلى أن حرمانهم من التعليم يعني نحرم مستقبل أمم كاملة من التعليم.

الوسوم
الاحمر الحرب الصليب المدرسة بسبب خارج طفل مليون يمني

مقالات ذات صلة

Photo of الإرياني.. صنعاء ستلتحق قريباً بانتفاضة إيران

الإرياني.. صنعاء ستلتحق قريباً بانتفاضة إيران

منذ 33 دقيقة
Photo of عاجل.. تجدد المواجهات في عدن بشكل عنيف

عاجل.. تجدد المواجهات في عدن بشكل عنيف

منذ ساعة واحدة
Photo of سياسي كويتي.. صنعاء ستشهد مظاهرات حاشدة ضد الوجود الايراني في هذا الموعد

سياسي كويتي.. صنعاء ستشهد مظاهرات حاشدة ضد الوجود الايراني في هذا الموعد

منذ ساعتين
Photo of همدان العليي يكتب عن ثورة صنعاء

همدان العليي يكتب عن ثورة صنعاء

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق