الصندوق الاجتماعي بعدن ينفذ الدورة التدريبية التخصصية لعدد من الاستشاريين بالضالع

بحضور ضابط الشكاوى والمقترحات بالصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن المهندس/عبدالعالم الشرجي تم صباح اليوم الأربعاء الموافق 27/11/2019م بمدينة الضالع بدء الدورة التدريبية التخصصية في مجال تعزيز مبادئ الرقابة الاجتماعية وآلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات والتي ستستمر لمدة يومين.

والتي يشارك فيها عدد من الاستشاريين/ات ممن يمتلكون الخبرة في المشاركة المجتمعية بواقع 15 مشارك ومشاركة على مستوى مديريات محافظة الضالع.

وقد أوضح الشرجي” بإن الهدف العام من هذه الدورة التخصصية هو إكساب الاستشاريين المعارف والمهارات والوسائل التخصصية بالشكاوى والمقترحات لتمكينهم من القيام بدورهم في تدريب وتوعية اللجان المجتمعية والمستفيدين من مشاريع وانشطة وتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية بآلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات ووسائل استقبالها.

وأشار ضابط البرنامج” بإن الصندوق الاجتماعي للتنمية يلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة والأداء بما يتلائم مع احتياجات المجتمع المحلي مما يدرك الصندوق الاجتماعي للتنمية بحق المتعاملين والمستفيدين من مشاريعه ممايعزز بتقديم الشكاوى والمقترحات بل ويرحب بها كوسيلة قيمة لتقييم الأداء ومدخلاً مهماً من مداخل تطوير منظومة العمل.

متابعة /علي عميران: