الصندوق الاجتماعي” فرع عدن” يختتم الدورة التدريبية التخصصية لعدد من الاستشاريين في الضالع

الضالع(المندب نيوز)خاص

اختتمت بمدينة الضالع الدورة التدريبية التخصصية في مجال تعزيز مبادئ الرقابة الاجتماعية وآلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات

لعدد من الاستشاريين والاستشاريات ذات الخبره في المشاركه المجتمعيه في الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن.

حيث اكد ضابط الشكاوي والمقترحات في الصندوق_ فرع عدن المهندس عبدالعالم الشرجي ، ان المشاركين في الدورة التدريبيه تلقوا العديد من المفاهيم والمصطلحات المتعلقه بالشكاوى والمقترحات وطرق ووسائل ومواجهات ميدانية تساعدهم على توعية المجتمعات المحلية ، الى جانب التعرف على تعزيز مبادئ الرقابة الاجتماعية وآليات نظام الشكاوى .

وقد تخللت في الدورة التدريبية العديد من التداخلات والاساليب وتباين الافكار بين المشاركين مما حظيت بالاعجاب .

وقد تحدث حول ذلك الاستشاري ومنسق الدوره الاستاذ مصطفى الجعدي قائلا : أن الصندوق الاجتماعي مؤسسة وطنية تنموية يحتذى بها وذلك لتطبيقه لمبدأ الشفافيه والوضوح وإمتلاكه البرامج التنموية ذات طابع ايجابي في تقديم الخدمات التنمويه والاسهام في تعزيز مبدأ المشاركه المجتمعيه ومن خلال القيام بعملية تنفيذ كمثل هذه الدورات والتي لها الاثر في الاسهام بعملية تعزيز وبناء وتنمية المهارات والقدرات لدى الاستشاريين وربط اواصر التعارف وتداخلات الافكار وتبادلها فيمابينهم من خلال اللقاءات ومجموعات العمل والحلقات النقاشية ، وتطبيق مايكتسبه المشارك وانعكاسه على مستوى المجتمعات المحلية من خلال القيام بعملية التوعية في تحريك اساليب كيفية العمل على المشاركة الفاعلة بين المجتمع ومقدمي الخدمة الاجتماعية وكذا تعزيز أواصر الثقة في مابينهم للحفاظ على مصالحهم الخدمية وتسيير مهامهم بالشكل المطلوب وفقآ لنظام الشكاوى .

وفي ختام الدوره ثمن المشاركين جهود ضابط أداره الشكاوى والمقترحات بالصندوق الاجتماعي للتنميه فرع عدن المهندس عبدالعالم الشرجي ، شاكرين اسلوبه الاكثر من رائع في عملية تقديم الدورة التدريبية واتصافه بالاخلاق والسمات الرفعية