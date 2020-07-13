الصندوق الاجتماعي فرع عدن يقيم دورة تدريبيه للمنسقين واستشاريين ثــلاث محافظات

اقام اليوم الاحد الصندوق الاجتماعي فرع عدن ضمن مشاريع النقد من اجل التغذيه في ثلاث مديريات مديرية المسيمير محافضه لحج ، ومديرية الازارق محافظه الضالع ، ومديرية موديه محافظة ابين ،دوره تدريبيه للمنسقين والاستشارين تهدف لتنفيذ الدورات التدرييبه على آلية المسح الميداني للمثقفات المجتمعيات في محافظه ابين ولحج والضالع .

حيث افتتح الدوره التدريبيه بكلمة الترحيب والتوجيه من قبل المنهدس / فؤاد طاهر سالم نائب مدير الصندوق فرع عدن رحب فيها بالمتدربين لحضورهم هذه الدوره وحثاهم على الدقه والتقنيه في العمل عند الاجراء والاشراف على تنفيذ المسح الدقيق للمستفيدات .

بعد ذلك كلمة لدكتور/ صالح قاسم الحكم ضابط المشروع وضابط مشاريع الصحه بالصندوق الاجتماعي الذي حث فيها المتدربين على اهمية الاستفاده من هذه الدوره واهمية ايصال الرساله لكل المثقفات المجتمعيات حول معايير الاستهداف وآلية المسح الميداني للمستفيدين في هذه المديريات الثلاث التي ستبتدي بالايام القليله القادمه .

وتحدث الحكم قائلاً هذا المشروع جاء تدخل الصندوق الاجتماعي في هذه المديريات الثلاث وفقاً لدراسات سابقه تشير عن ارتفاع نسبة سوء التغذيه بهذه المديريات وارتفاع نسبة الفقر ناهيك عن ارتفاع نسبة البطاله والفقر وتعد من افقر المديريات .

وأوضح الحكم ان آلية المسح ستسهدف كل بيت واسرة في هذه المديريات بحيث يكون المسح شامل لكل الاسر وارساء قاعدة بيانات كامله لتلك المديريات والصندوق هو من سيقوم بأختيار كل مستفيد تنطبق عليه المعايير .

من جانبه اوضح الدكتور / محمد العنتري ضابط العمليات ان هذه الدوره تعد من اهم الدورات داعياً فيه المتدربين لاستيعاب كل مهامهم من اجل انجاح المشروع والقيام بالمهام المناطه بكل متدرب .

علماً ان الدوره تستهدف 43 منسق واستشاري في تلك المحافظات وتستمر لمدة يوميين بهدف دراسة الدليل الارشادي لتنفيذ الحصر الميداني للأســر المستهدفه من برنامج النقد من اجل التغذيه ليقوم المتدربين بتدريب المثقفات المجتمعيات على فهم المعايير وتعبئة الاستمارة الالكترونيه عن طريق التطبيق..