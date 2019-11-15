الصندوق الاجتماعي للتنمية يعلق نشاطه بعد تعرض إدارته لتهديد واعتداء مسلح في عدن



علق الصندوق الاجتماعي للتنمية نشاطه بالعاصمة عدن، بعد تعرض إدارته لتهديد واعتداء مسلح في مديرية المنصورة.

وأوضح مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية م. غازي احمد، انه تم تعليق نشاط الصندوق وايقاف كافة المشاريع، بعد اداريين لاعتداء وتهديد مسلح في مديرية المنصورة.

وأضاف،: انه تم اللجوء الى تعليق النشاط ووقف كافة المشاريع، بعد ان لاحظنا تقاعص ومماطلة السلطات الأمنية في عدن مع شكوتنا المرفوعة ضد المسلحين.

وأشار مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، انه تم رفع مذكرة رسمية الى محافظ محافظة عدن تضمنت اشعار بتعليق عمل الصندوق الذي كان ينفذ مشاريع تنموية ممولة من الأمم المتحدة بقيمة ٤ ملايين ومئتان وخمسون الف دولار امريكي.

يذكر ان الصندوق الاجتماعي للتنمية قد نفذ مئات المشاريع الخدمية من رصف وانشاء وتأهيل عدد من المرافق الحكومية.