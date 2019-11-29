الصندوق الاجتماعي للتنميه فرع عدن يختتم الدورة التدريبية التخصصية لعدد من الاستشاريين في محافظة الضالع

اختتمت بمدينة الضالع الدورة التدريبية التخصصية في مجال تعزيز مبادئ الرقابة الاجتماعية وآلية التعامل مع الشكاوى والمقترحات.

لعدد من الاستشاريين والاستشاريات ذات الخبره في المشاركه المجتمعيه في الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن.

حيث اكد ضابط الشكاوي والمقترحات في الصندوق فرع عدن المهندس عبد العالم الشرجي ان المشاركين في الدورة التدريبيه تلقوالعديد من المفاهيم والمصطلحات المتعلقه بالشكاوى والمقترحات وطرق ووسائل ومواجهات ميدانيه تساعدهم علي توعيه المجتمعات المحليه والى جانب التعرف على تعزيز مبادئ الرقابة الاجتماعية وآليات نظام الشكاوى .

وقد تكللت في الدوره التدريبيه العديد من التداخلات والاساليب وتباين الافكار فيما بين المشاركين مما حضيت بالاعجاب وقد تحدث حول ذلك الاستشاري ومنسق الدوره الاستاذ/مصطفى الجعدي قائلا بان الصندوق الاجتماعي مؤسسه وطنيه تنمويه يحتذى بها وذلك لتطبيقه مبداء الشفافيه والوضوح وإمتلاكه البرامج التنموية ذات طابع ايجابي في تقديم الخدمات التنمويه والاسهام في تعزيز مبداء المشاركه المجتمعيه ومن خلال القيام بعمليه تنفيذ كمثل هذه الدورات والتي لها الاثر في الاسهام بعملية تعزيز وبناء وتنمية المهارات والقدرات لدى الاستشاريين وربط اواصر التعارف وتداخلات الافكار وتبادلها فيمابينهم من خلال اللقاءات ومجموعات العمل والحلقات النقاشية ومن جانب أخر تطبيق مايكتسبه المشارك وأنعكاسه على مستوى المجتمعات المحليه من خلال القيام بعملية التوعيه في تحريك اساليب كيفية العمل على المشاركة الفاعلة بين المجتمع ومقدمي الخدمة الاجتماعية وكذا تعزيز أواصر الثقة في مابينهم للحفاظ على مصالحهم الخدمية وتسيير مهامهم بالشكل المطلوب وفقآ لنظام الشكاوى .

وفي ختام الدوره ثمن المشاركين جهود ضابط أداره الشكاوى والمقترحات بالصندوق الاجتماعي للتنميه فرع عدن المهندس/عبدالعالم الشرجي شاكرين اسلوبه الاكثر من رائع في عمليه تقديم الدوره التدريبيه واتصافه بالاخلاق والسمات الكريمه

متابعة / علي عميران