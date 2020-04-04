الصندوق الاجتماعي والاشغال يدشنان حملة رفع مخلفات السيول بمديرية المعلا

تنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة عدن / احمد سالم ربيع وبتدخل عاجل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبأشراف كامل من مكتب الاشغال العامة والطرق بالعاصمة عدن.

دشن صباح اليوم بالخط الدائري حافة اسحاق بمديرية المعلا اعمال الحملة الخاصة برفع مخلفات السيول.

بحضور المهندس / وليد الصراري مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق وقيادة الصندوق الاجتماعي للتنمية (ضباط المشاريع)

وفي تصريح لوسائل الاعلام أوضح المهندس / وليد الصراري مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق ان تدشين حملة رفع مخلفات السيول والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ عدن احمد سالم ربيع وبدعم وتدخل عاجل من قبل الصندوق الاجتماعي، ونتاجا للتواصل واللقاء السابق الذي تم فيه الاتفاق على الية العمل لرفع المخلفات وبأشراف فرق ميدانية من مكتب الاشغال العامة وفي إطار توجيهات المحافظ بالتعاون والتنسيق مع بقية المرافق الخدمية ذات الصلة.

واكد المهندس الصراري ان الحملة التي يشارك فيها مختلف الاليات والمعدات. باشرت اعمالها صباح اليوم في رفع مخلفات السيول في الخط الدائري بمديرية المعلا، وسيتواصل اعمال الحملة في بقية مديريات العاصمة عدن، مع زيادة المعدات والاليات اللازمة لرفع ونقل كميات المخلفات الكبيرة لسيول الامطار الغزيرة التي منى الله بها على مدينة عدن.

مبدئا شكره وتقديره العاليين للأخوة في الصندوق الاجتماعي ادارة وضباط مشاريع وكل من ساهم ويساهم لإنجاح الحملة.

وتأتي حملة رفع ونقل مخلفات السيول وفتح مصارف السيول من مديريات العاصمة عدن مترافقا مع الحملات المكثفة لأعمال الرش الضبابي التي ينفذها فريق مكتب الاشغال العامة وبأشراف مباشر ومتابعة دائمة من المهندس وليد الصراري مدير عام مكتب الاشغال وفرق صحة البيئة بمكاتب الاشغال العامة بالمديريات.