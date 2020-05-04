الصندوق الخيري لأبناء حالمين منطقة نعيمة يقدم سلل غذائية للمقاتلين شمال الضالع

قدم الصندوق الخيري لأبناء حالمين منطقة نعيمة، مساء اليوم الأحد، سلال غذائية للمقاتلين الأبطال في جبهات القتال شمال الضالع والذين يخوضون معركة دفاعية دفاعا عن الدين والعرض والأرض من التمدد الحوثي المدعوم ايرانيا جنوبا.

واستقبل أبناء حالمين منطقة نعيمة كلا” من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي العميد عبدالله مهدي سعيد والأستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع، والعميد حسن لعرج نائب العمليات المشتركة، والشيخ وليد الخطيب، وعدد من مدراء إدارات المجلس الانتقالي بالمحافظة.

وعبر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة الضالع عن عظيم الامتنان وجزيل الشكر والتقدير لابناء حالمين منطقة نعيمة على تقديم الدعم الغذائي للجنود المرابطين في جبهات وميادين الحرية والكرامة ومواقع العزة والشرف.

وأكد العميد مهدي أن الضالع عصية وصامدة صمود الجبال في التصدي لقوى الغزو الشمالي ، مشيرا إن القوات الجنوبية المسلحة المنتشرة على حدود الضالع هي الحصن المنيع للدفاع عن أرض الجنوب الطاهرة.

من جانبهم أبناء حالمين منطقة نعيمة أكدوا أن هذا الدعم البسيط المتواضع الذي قدمه الصندوق الخيري لايساوي شيء أمام تضحيات أولئك الابطال المرابطين في جبهات العزة والشرف الذين سطروا ملاحم بطولية، وحققوا انتصارات عظيمة في دحر المليشيات الحوثية من حدود الضالع باتجاة محافظةاب اليمنية.

*من نجيب العلي

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