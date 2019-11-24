عدن تايم

الصورة التي أثارت تعليقات مغردين في تويتر

عدن تايم عدن تايم منذ 22 دقيقة
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اثارت صورة لقاء جمع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندر كينج بالشيخ احمد العيسي رجل الاحتكار الاول للمشتقات النفطية في اليمن ونائب مدير مكتب الرئيس عبدربه منصور هادي.. اثار تعليقات مغردين بتويتر.

ومن ابرز التعليقات التي رصدتها عدن تايم ان لقاء المسؤول الامريكي بالشيخ العيسي معرفة ثروة الرجل وما يجنيه من تهريب واحتكار للمشتقات النفطية وما يتسبب ذلك من قلق وغليان داخلي يضر بالمصالح الامريكية في المنطقة.

فيما رأى آخرون بصورة ساخرة ان الامريكيين لا هم لهم سوى مصالحهم وربما الدخول في شراكة معه خاصة وان معظم كبار القادة الامريكيين يملكون كبرى الشركات النفطية.

وبين هذه التعليقات رأى مغردون ان لقاء كينج بالعيسي ضمن جهود الامريكيين لدعم اتفاق الرياض ودعائم السلام والاستقرار وازالة العقبات امام الاتفاق .

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أثارت التي الصورة تعليقات تويتر في مغردين
عدن تايم

عدن تايم

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