الصين تدعو الشرعية والانتقالي إلى تنفيذ فوري لاتفاق الرياض

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دعت جمهورية الصين، يوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعم من الإمارات، والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى تنفيذ فوري لاتفاق الرياض.

وقالت السفارة الصينية في اليمن، عبر حسابها على تويتر، إن “اتفاق الرياض هو الطريق الصحيح الوحيد لحل القضية الجنوبية اليمنية ويراعي مصالح جميع الشعب اليمني”.

وجددت الصين تأكيدها على دعم الحل السياسي للقضية اليمنية على أساس المرجعيات الثلاث.

وكان المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أعلن مساء السبت، 25 أبريل/نيسان الجاري، ما أسمها بالإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، إلا أن قراره قوبل برفض واسع، حيث أعلنت ست محافظات جنوبية رفضها للبيان من أصل 8 محافظات.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/آب من العام المنصرم.