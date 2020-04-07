الصين تدعو لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والإفراج عن الأربعة المشمولين

دعت السفارة الصينية في اليمن، جميع الأطراف للإفراج عن المختطفين والأسرى، وفي مقدمتهم المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي.

وقالت السفارة في صفحتها الرسمية على “تويتر”، أمس: “إن فيروس كوفيد – 19 العدو لجميع اليمنيين، ولذلك ندعو كافة الأطراف اليمنية إلى الإفراج عن الأسرى والمختطفين في أقرب وقت ممكن، خاصة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي: محمود الصبيحي، محمد قحطان، فيصل رجب وناصر منصور هادي، لعلهم يجتمعون مع أسرهم”.

وأضافت السفارة أن هناك “العديد من الدول قامت بالإفراج عن السجناء، من أجل تخفيض خطورة انتشار فيروس كورونا”.



وأبدت السفارة الصينية في اليمن أملها في أن ينفذ اتفاق تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن.