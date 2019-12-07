الضالع:تكريم المعلمين النموذجيين في مديرية الحصين

أقامت نقابة المعلمين والتربويين بالحصين صباح الخميس 5 ديسمبر حفل تكريم للمعلمين النموذجين ورجال الخير الوطنيين بالمديرية وذلك تحت رعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.



وفي الحفل التكريمي تحدث رئيس نقابة المعلمين بالمديرية الاستاذ وضاح راشد اشاد بالدور التربوي والتعليمي الذي يقوم به المعلم كونه مربي الأجيال الذي بفضله تبنى الأوطان” كما دعا جهات الاختصاص الى دعم المعلمين وتحسين وضعهم المادي والمعيشي كون المعلم لازال حتى اليوم مبعد من الحقوق الني كفلها له القانون.متمني للجميع التوفيق.



كما القيت عدد من الكلمات جميعها اشادت بدور المعلم ماضي وحاضر.

*من طه منصر