عدن الغد

الضالع : أصابه أحد ألمرابطين بجبهة بجروح متوسطه

7 ديسمبر، 2019
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الضالع : أصابه أحد ألمرابطين بجبهة بجروح متوسطه

أصيب ظهر أمس ألخميس،أحد أبطال أللواء ألثاني ألصاعقه الأشاوس بمقذوف ناري حوثي أخترق قدمه أليسرء،تم نقله أثرها وعلى الفور،ألى مستشفى ألنصر بالمدينة لتلقي العلأج الأزمة هناك وذألك أثناء تأديته لفريضة ألواجب،ألوطني،على أطراف مدينه الفأخر شرق محافظه ألضالع، في الوقت نفسه ألذي تخوض فيه ألقوات الجنوبية معارك شرسة ضد المليشيات ألحوثيه، وأتباعها ويدعا ألجريح مهيب الحالمي وهو نجل القيادي العسكري،العقيد/رشيد محمد ثابت الحالمي.
وفي ألصياق ذاته تشهد جبهة ألضالع،معارك متقطعة،بين ألقوات ألجنوبيه والمليشيات الحوثيه من جهة أخر.
وذالك بعد أن أستطاعات القوات ألجنوبيه خلال الأيام الماضية من أحرأز تقدم ونصر عسكري كبير،ضد المليشيات الكهنوتيه كبدتها خسائر فأدحه في العتاد والأرواح.
حيث تحكم هناك ألقوات ألجنوبيه سيطرتها ألناريه ألكاملة على ألكثير من ألمواقع الإستراتيجية والمرتفعأت ذات الأهمية،بعد ان استعادتها من ألمليشيات خلال ألمعارك ألماضيه.
* من قحطان الحيدري

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أحد أصابه ألمرابطين الضالع بجبهة بجروح متوسطه

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