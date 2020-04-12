4 مايو

الضالع .. إصابة امرأة في قصف حوثي على منازل المواطنين بمشاريح حَجْر

12 أبريل، 2020
0

أصيبت مواطنة تدعى “خيرية مثني الحاج الصريحي” بجروح متفرقة إثر قيام المليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتمركزة في جبل المصيوح وموقع الضفير بمنطقة الثوخب، بشنِّ عمليات قصف بالسلاح الثقيل استهدفت فيها منازل المواطنين في عزلة المشاريح.

وقالت مصادر محلية من أهالي المنطقة لـ:«لمركز الإعلامي لمحور الضالع ، إنٍَ المليشيات قامت عند الساعة التاسعة والنصف ليلة أمس السبت باستهداف منازل المواطنين في عزلة المشاريح مما أدَّى إلى إصابة امرأة، إلى جانب تضرر عدد من المنازل جراء هذا القصف.

وكانت المليشيات الحوثية قد أقدمت يوم أمس بشنِّ عمليات قنّص مباشر باتّجاه منازل المواطنين في قرية قروض، واستهدفت تحركات النساء والأطفال وعملت على محاصرتهم في منازلهم ومنعتهم من النزوح لساعات طويلة، فيما اقدمت قبلها بيومين بمداهة قرية الثوخب واختطفت عدد من الأهالي بعد أن نهبت منازلهم وصادرت ممتلكاتهم شمال شرقي مديرية الحشاء.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إصابة الضالع المواطنين امرأة بمشاريح حجر حوثي على في قصف منازل

إقرا أيضا

Photo of رئيس انتقالي سقطرى يتفقد جاهزية كتيبة حرس السواحل بحديبو

رئيس انتقالي سقطرى يتفقد جاهزية كتيبة حرس السواحل بحديبو

12 أبريل، 2020
Photo of مليشيا الحوثي تستهدف منازل السكان بحبيل حنش بالمسيمير واشتباكات عنيفة مع القوات الجنوبية

مليشيا الحوثي تستهدف منازل السكان بحبيل حنش بالمسيمير واشتباكات عنيفة مع القوات الجنوبية

12 أبريل، 2020
Photo of تنفيذاً لتوجيهات المحافظ..ضبط واتلاف كميات كبيرة من القات بحضرموت

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ..ضبط واتلاف كميات كبيرة من القات بحضرموت

12 أبريل، 2020
Photo of اليوم عصراً..اجتماع عاجل لانتقالي سقطرى لمناقشة التصعيد الاخواني بالجزيرة

اليوم عصراً..اجتماع عاجل لانتقالي سقطرى لمناقشة التصعيد الاخواني بالجزيرة

12 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق