الضالع .. إصابة امرأة في قصف حوثي على منازل المواطنين بمشاريح حَجْر

أصيبت مواطنة تدعى “خيرية مثني الحاج الصريحي” بجروح متفرقة إثر قيام المليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتمركزة في جبل المصيوح وموقع الضفير بمنطقة الثوخب، بشنِّ عمليات قصف بالسلاح الثقيل استهدفت فيها منازل المواطنين في عزلة المشاريح.

وقالت مصادر محلية من أهالي المنطقة لـ:«لمركز الإعلامي لمحور الضالع ، إنٍَ المليشيات قامت عند الساعة التاسعة والنصف ليلة أمس السبت باستهداف منازل المواطنين في عزلة المشاريح مما أدَّى إلى إصابة امرأة، إلى جانب تضرر عدد من المنازل جراء هذا القصف.

وكانت المليشيات الحوثية قد أقدمت يوم أمس بشنِّ عمليات قنّص مباشر باتّجاه منازل المواطنين في قرية قروض، واستهدفت تحركات النساء والأطفال وعملت على محاصرتهم في منازلهم ومنعتهم من النزوح لساعات طويلة، فيما اقدمت قبلها بيومين بمداهة قرية الثوخب واختطفت عدد من الأهالي بعد أن نهبت منازلهم وصادرت ممتلكاتهم شمال شرقي مديرية الحشاء.