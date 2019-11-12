التغيير نت

الضالع: اشتباكات عنيفة ومحولة هجوم فاشلة وسقوط خسائر كبيرة… تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 11 دقيقة
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صدت القوات المشتركة في جبهة الضالع، هجوما لعناصر الميليشيات الحوثية بجبهة باب غلق ”شمال غرب مديرية قعطبة“ شمالي الضالع.

وقال رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع النقيب ماجد الشعيبي إن اشتباكات اندلعت عنيفة ليلية الاثنين/ الثلاثاء استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة من الطرفين وذلك إثر زحف ميداني شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران صوب تحصينات القوات الجنوبية بجبهة باب غلق شمال غرب مديرية قعطبة شمالي الضالع.

وأكد الشعبي أن القوات المشتركة كسرت عملية الزحف للميليشيات الحوثية و كبدتها خسائر كبيرة.

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