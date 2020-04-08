الضالع.. الجمعية العمومية لجمعية المعلمين المتطوعين تعقد دورتها الأولى

عقدت الجمعية العمومية لجمعية المعلمين المتطوعين محافظة الضالع – في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/4/7، في قاعة مدرسة الجريذي مدينة الضالع – إجتماعها التأسيسي بحضور مدير الشؤون الإجتماعية والعمل و ترأس الاجتماع حسن قايد علي وعبدالملك فضل و بكيل محمد علي.

بدأ الاجتماع بقبس من كتاب الله ثم بعد ذلك تم قراءة مشروع النظام الأساسي للجمعية من قبل الأستاذ/ أنيس راشد، والأستاذ/ عبدالفتاح الزبيدي وتم توضيح بعض المفاهيم والرد على بعض الأسئلة من قبل الأستاذ/مارب قايد.

وبعد الإنتهاء من قراءة النظام الأساسي لجمعية المعلمين المتطوّعين محافظة الضالع ومناقشتها؛ والإجابة على بعض الإستفسارات ، أقرت الجمعية العمومية تزكية الهيئة الإدارية وانتخاب هيئة الرقابة والتفتيش.

وقد تم تزكية أعضاء الهيئة الإدارية من قبل الجمعية العمومية التي تتكون من الأسماء الآتية:

– أنيس راشد مثنى / رئيساً

– عبدالفتاح محمد سيف /نائباً

– مارب قايد أحمد / أميناً عاماً

– عبدالناصر عبدالله أحمد/ الدائرة الإعلامية

– أحمد علي عبدالرحمن/نائباً

– مصطفى أحمد سفيان / علاقات عامة

– بدر أحمد محمد / الدراسات والتخطيط

– ماهر أحمد حسن / الوعظ والأرشاد

– إقبال علي ناجي / دائرة المرأة

– فواز شايف منصر/ الدائرة القانونية

– فواز محمد عبدالله / الدائرة المالية

-مفيد محمد محسن/نائبا للمالية

– عبدالملك فضل / الدائرة الثقافية

– أسرار صالح / دائرة التعليم

– وفي فضل عبدالكريم / دائرة الرصد

– محسن قايد/نائباً

– المحامي/صالح قاسم صالح/الحقوق والحريات

وعضوية كل من:

– صدام علي الحيدري

– عبدالله محمد علي

بعد ذلك تم انتخاب هيئة رقابية تتكون من التالي أسماؤهم :

– عادل أحمد غالب / رئيساً

– ماهر عبدالله صالح / نائبا

– وعضوية كلا من :

– نجلاء حميد محمد

– محمد علي محسن

– محمد حسن مسعد

حضر الإجتماع مدير عام/الشؤون الاجتماعية والعمل، ومدير الأنشطة بالمحافظة سابقاً، وعدد من التربويين بالمحافظة.

*من بكيل البتول