الضالع.. الجمعية العمومية لجمعية المعلمين المتطوعين تعقد دورتها الأولى
بدأ الاجتماع بقبس من كتاب الله ثم بعد ذلك تم قراءة مشروع النظام الأساسي للجمعية من قبل الأستاذ/ أنيس راشد، والأستاذ/ عبدالفتاح الزبيدي وتم توضيح بعض المفاهيم والرد على بعض الأسئلة من قبل الأستاذ/مارب قايد.
وبعد الإنتهاء من قراءة النظام الأساسي لجمعية المعلمين المتطوّعين محافظة الضالع ومناقشتها؛ والإجابة على بعض الإستفسارات ، أقرت الجمعية العمومية تزكية الهيئة الإدارية وانتخاب هيئة الرقابة والتفتيش.
وقد تم تزكية أعضاء الهيئة الإدارية من قبل الجمعية العمومية التي تتكون من الأسماء الآتية:
– أنيس راشد مثنى / رئيساً
– عبدالفتاح محمد سيف /نائباً
– مارب قايد أحمد / أميناً عاماً
– عبدالناصر عبدالله أحمد/ الدائرة الإعلامية
– أحمد علي عبدالرحمن/نائباً
– مصطفى أحمد سفيان / علاقات عامة
– بدر أحمد محمد / الدراسات والتخطيط
– ماهر أحمد حسن / الوعظ والأرشاد
– إقبال علي ناجي / دائرة المرأة
– فواز شايف منصر/ الدائرة القانونية
– فواز محمد عبدالله / الدائرة المالية
-مفيد محمد محسن/نائبا للمالية
– عبدالملك فضل / الدائرة الثقافية
– أسرار صالح / دائرة التعليم
– وفي فضل عبدالكريم / دائرة الرصد
– محسن قايد/نائباً
– المحامي/صالح قاسم صالح/الحقوق والحريات
وعضوية كل من:
– صدام علي الحيدري
– عبدالله محمد علي
بعد ذلك تم انتخاب هيئة رقابية تتكون من التالي أسماؤهم :
– عادل أحمد غالب / رئيساً
– ماهر عبدالله صالح / نائبا
– وعضوية كلا من :
– نجلاء حميد محمد
– محمد علي محسن
– محمد حسن مسعد
حضر الإجتماع مدير عام/الشؤون الاجتماعية والعمل، ومدير الأنشطة بالمحافظة سابقاً، وعدد من التربويين بالمحافظة.
*من بكيل البتول